Офицер Нацгвардии Казахстана спас ребенка в Костроме

Казахстанец предотвратил падение ребёнка из окна в Костроме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жандос Нурахметов прогуливался со своим ребенком по улице Галичская, когда около дома №51 заметил на втором этаже мальчика лет 4-5, который с подоконника из открытого настежь окна выбрасывал вещи – игрушки, одежду и сумки.

“Я начал спрашивать у мимо проходящих жителей – кто и что знает про данного ребенка и его родителей. Далее пытался вести беседу, чтобы мальчик зашел внутрь и закрыл окно, однако мальчик никак не реагировал. Через какое-то время подошла неравнодушная женщина и подсказала, что данный мальчик болен ДЦП. В это время мальчик пытался перейти на наружную часть подоконника и стало очевидно, что он может сорваться. Тогда я начала кричать сильней, чтобы услышали его родители, после чего принял решение забраться самому на второй этаж по трубе – подобравшись к окну, затащил мальчика в окно. Войдя с ним в квартиру – обнаружил, что дома больше никого нет. Тогда я вывел его на улицу и отдал на поруки жильцам этого дома, которые хорошо знают их семью”, – рассказал офицер казахстанской Нацгвардии.

В полиции отметили, что подполковник Жандос Нурахметов является слушателем Военной академии радиационно-химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в городе Кострома Российской Федерации.

В настоящий момент из Казахстана в вышеуказанной академии обучается шесть курсантов, два слушателя и один адъюнкт.