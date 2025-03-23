В Астане полицейский, работающий в кадровой службе МВД, неожиданно для себя задержал подозреваемого в сбыте наркотиков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время весенних праздников сотрудники полиции несли усиленное дежурство, следя за порядком на улицах города. Среди них был и старший инспектор департамента кадровой политики МВД Есжан Арыстанов. Его смена длилась с 18:00 до 01:00, и именно под конец дежурства он заметил двух молодых людей, которые явно нервничали при виде полицейского и поспешили скрыться во дворах жилого комплекса.

Опыт и интуиция офицера не подвели: он решил проследовать за подозрительными парнями. Как оказалось, не зря.

"Они не были местными жителями. При проверке документов выяснилось, что молодые люди прибыли из другого региона. В кармане одного из них было обнаружено вещество, похожее на наркотик", — поделился Арыстанов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Позже экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — гашиш. Сам задержанный признался, что приобрёл наркотик через Telegram-канал.

Теперь ему предстоит ответить перед законом, а расследование продолжается.

Что касается Есжана Арыстанова, он в органах внутренних дел с 2004 года. Начинал службу с патрульного, а сегодня работает в центральном аппарате МВД. Однако, как показывает этот случай, полицейский всегда остается полицейским, независимо от должности.