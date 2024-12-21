Офис ТОО загорелся в Усть-Каменогорске
Горели мебель и бытовая техника.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
97Фото: скриншот с видео
В ВКО сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на территории одного из ТОО по улице Базовая в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.
"В отдельностоящем одноэтажном здании в помещении офиса произошел пожар. Горели мебель и бытовая техника. Прибывшие на место пожарные оперативно остановили огонь на площади 24 квадратных метра. Благодаря слаженным действиям не допущено распространение огня", — говорится в сообщении МЧС РК.
Пострадавших нет.
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