В ВКО сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на территории одного из ТОО по улице Базовая в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

"В отдельностоящем одноэтажном здании в помещении офиса произошел пожар. Горели мебель и бытовая техника. Прибывшие на место пожарные оперативно остановили огонь на площади 24 квадратных метра. Благодаря слаженным действиям не допущено распространение огня", — говорится в сообщении МЧС РК.

Пострадавших нет.