Операцию по ликвидации офиса интернет-мошенников провели полицейские Карагандинской области совместно с департаментом противодействия киберпреступности МВД и КНБ, а также операторами сотовой связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны двое жителей города Темиртау в возрасте 34 и 36 лет.

"Подозреваемые обвиняются в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, а также в создании, использовании и распространении программного обеспечения для этих целей. Установлено, что злоумышленники арендовали однокомнатную квартиру, где разместили специальное оборудование. Раз в 10 дней они посещали помещение для замены sim-карт в используемых устройствах. В ходе обыска полицейские изъяли 232 sim-карты и два комплекта sim-box оборудования, которые применялись для осуществления мошеннических действий. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Карагандинской области киберполицейские задержали 30-летнего местного жителя, который обманывал казахстанцев, обещая помощь в получении социального пособия, а также изготовить водительские права. Под этим предлогом мужчина оформлял на жителей областного центра онлайн-кредиты. Доказана его причастность к 11 эпизодам. Проводится проверка фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.