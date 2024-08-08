Одурманили и утопили: два брата решились на убийство из-за дома в Павлодарской области

35-летний житель Аксу решился на убийство мужчины, чтобы не отдавать ему деньги за дом. Обвиняемый, имевший большую семью, хотел улучшить жилищные условия. В итоге история обернулась продуманным планом таинственного исчезновения настоящего владельца квадратных метров. Однако спустя более полугода всплыл труп, а за ним прояснились и подробности расправы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2021 году в Казахстане запустили программу по досрочному снятию части пенсионных накоплений. Житель Аксу Алдияр (имя изменено — Прим.авт.) в эту тему погрузился основательно и нашёл способ, как помогать знакомым снимать деньги, не приобретая жилья, а просто обналичивая пенсионные.

В октябре 2021 года к Алдияру обратился коллега, который предварительно договорился с другим своим знакомым, чтобы тот формально продал ему свой дом. Алдияр помог успешно провести сделку купли-продажи и таким образом снять более 5 миллионов тенге. При переоформлении дома "помощник" заявил, что сразу после получения пенсионных переписывать жильё нельзя, чтобы не вызывать подозрений.

"За время помощи в оформлении документов Алдияр узнал о техническом состоянии дома, в связи с чем возникло желание приобрести в будущем этот дом в собственность. О своём желании он сообщил владельцу дома и попросил рассмотреть его кандидатуру как потенциального покупателя дома", - говорится в обвинительном акте по делу об убийстве.

Впоследствии Алидяр решил заработать на этом доме. При его посредничестве жильё перепродали ещё дважды. Настоящий владелец квадратных метров не знал, что юридически дом уже не числится за его знакомым, которому он согласился помочь в октябре.

В течение 2022 года Алдияр периодически предлагал различные варианты покупки дома у настоящего владельца, в том числе обмен на квартиру, но условия не устраивали. Осенью 2022 года житель Аксу и вовсе заявил, что намерен переехать в Россию и жильё продать.

Алдияр, проживая в небольшой квартире с четырьмя детьми и супругой, решил момент не упускать. В итоге он переоформил жильё с последнего юридического владельца на себя, но опять же настоящего хозяина квадратных метров об этом не оповестил.

По версии следствия, тогда же из-за нехватки денег у мужчины возник план, как избавиться от настоящего владельца. Он втянул в преступную схему своего старшего брата.

"Согласно преступному плану, Ж. должен был умереть от утопления, чтобы его насильственная смерть была похожа на факт самоубийства. Местом совершения утопления был выбран Железинский район Павлодарской области, который граничит с территорией РФ, чем полагалось навести на тот след, что Ж. действительно выдвигался в сторону РФ с целью выезда, где по каким-либо причинам совершил самоубийство. Для этого Алдияр и его брат приобрели металлическую гирю весом 16 килограммов как груз для утопления и тюковую капроновую верёвку. По разработанному преступному плану, Ж. предполагалось вывезти под надуманным предлогом – возможного приобретения наркосодержащих веществ, где приведя его в состояние наркотического опьянения, утопить в Иртыше, привязав к телу гирю, сымитировав таким образом факт самоубийства, на случай, если тело Ж., все-таки будет обнаружено", - описано в обвинительном акте.

По версии следствия, план сработал. Впоследствии на это указал и суд, который пришёл к выводу, что именно два брата из Аксу сбросили в реку мужчину с гирей, предварительно одурманив его наркотиками.

"Все утверждают, что погибший был физически крепким мужчиной. За себя мог постоять. Чтобы связать человека, привязать к нему гирю... Я не знаю, они там боролись, дрались или что, но живому человеку, чтобы связать руки, привязать гирю, потом подтащить его к обрыву, сбросить, тут нужно минимум два человека. Это подтверждают негласные следственные действия, что брат присутствовал", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Утопили жителя Аксу 19 ноября 2022 года, а нашли его тело лишь 6 июля 2023-го.

Суд рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор. Старшему брату определили 16 лет лишения свободы, младшему, который очень хотел завладеть домом - 15 лет.

В качестве потерпевшего на слушаниях выступил брат погибшего. Осужденных обязали выплатить ему 7 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда.

В приговоре судья, решая судьбу вещественных доказательств, не стал отправлять на уничтожение гирю в 16 килограммов, при помощи которой удалось утопить жителя Аксу, а решил вернуть её владельцу, то есть одному из осуждённых братьев.

Приговор ещё не вступил в законную силу, и мужчин есть возможность его обжаловать.