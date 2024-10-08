Одурманенный водитель и подросток напали на полицейских в Уральске
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Водитель под наркотиками и юный пассажир авто напали на полицейских в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл вечером 6 октября. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta, который, согласно ориентировке, 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
Во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление. Водитель попытался скрыться, а при попытке задержания они напали на полицейских.
Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Оба правонарушителя помещены в ИВС.
По данному факту начато досудебное расследование, в отношении водителя возбуждено адмпроизводство за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
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