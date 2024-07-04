  • 4 Июля, 22:51
  • BAIGENEWS

Одну из улиц закроют на ремонт в Астане

Сегодня, 22:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
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Фото: baigenews.kz

Проезд по улице Ардагерлер перекроют на два дня в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет проводить работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер на участке от улицы Дулат Бабатайулы до улицы Шугыла.

Участок будет полностью перекрыт 5-6 июля.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

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