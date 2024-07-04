Одну из улиц закроют на ремонт в Астане

Проезд по улице Ардагерлер перекроют на два дня в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет проводить работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер на участке от улицы Дулат Бабатайулы до улицы Шугыла.

Участок будет полностью перекрыт 5-6 июля.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.