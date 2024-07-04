Одну из улиц закроют на ремонт в Астане
Сегодня, 22:45
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Сегодня, 22:45Сегодня, 22:45
37Фото: baigenews.kz
Проезд по улице Ардагерлер перекроют на два дня в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет проводить работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер на участке от улицы Дулат Бабатайулы до улицы Шугыла.
Участок будет полностью перекрыт 5-6 июля.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.
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