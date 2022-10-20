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Одну из улиц полностью перекроют в Астане Сегодня, 22:16
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Одну из улиц полностью перекроют в Астане

Улицу Дулатова полностью перекроют в Астане 21 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, движение транспорта закроют на участке от улицы Герцена до улицы Коктал.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

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#ремонт дороги #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:16
142
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