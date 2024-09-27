Одну из улиц полностью перекроют на ремонт в Астане
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
44Фото: baigenews.kz
Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Сейфуллина в Астане. В связи с этим один из её участков перекроют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"С 28 по 29 сентября будет полностью перекрыт проезд на участке от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова", - сказано в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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