Одну из улиц перекроют для ремонта в Астане
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
59Фото: baigenews.kz
Управление транспорта Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на улице Жансугурова, передаёт BaigeNews.kz.
"С 20:00 9 сентября до 7:00 11 сентября на участок улицы Жансугурова от проспекта Абылай хана до проспекта Кудайбердиулы будет полностью перекрыт. Движение транспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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