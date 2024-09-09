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Одну из улиц перекроют для ремонта в Астане

Сегодня, 16:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: baigenews.kz

Управление транспорта Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на улице Жансугурова, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 9 сентября до 7:00 11 сентября на участок улицы Жансугурова от проспекта Абылай хана до проспекта Кудайбердиулы будет полностью перекрыт. Движение транспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

 

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