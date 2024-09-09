Одну из улиц перекроют для ремонта в Астане

Управление транспорта Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на улице Жансугурова, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 9 сентября до 7:00 11 сентября на участок улицы Жансугурова от проспекта Абылай хана до проспекта Кудайбердиулы будет полностью перекрыт. Движение транспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.