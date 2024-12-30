Одну из центральных улиц перекроют в Алматы
Это необходимо для подготовки новогоднего шоу.
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
122Фото: акимат Алматы
В Алматы 31 декабря пройдут праздничные концерты и прогремит салют. Для подготовки к шоу перекроют одну из улиц, передаёт BaigeNews.kz.
31 декабря на площади Абая с 19:00 до 21:00 и на площади Астана с 21:00 до 1:00 состоятся концерты с фейерверком в полночь. На сцене перед КБТУ выступят популярные артисты.
"Из-за подготовки к мероприятиям 31 декабря с 8:00 до 2:00 1 января будет перекрыта улица Толе би от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана", - сообщили в акимате города.
Ранее сообщалось о том, какие мероприятия пройдут 31 декабря в Астане.
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