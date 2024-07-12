Одну из транспортных развязок перекрыли в Астане

На выходные перекрыли проезд по одной из транспортных развязок в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры" сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна развязки, расположенной на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.