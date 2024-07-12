Одну из транспортных развязок перекрыли в Астане
Сегодня, 21:55
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Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
118Фото: baigenews.kz
На выходные перекрыли проезд по одной из транспортных развязок в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры" сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна развязки, расположенной на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.
"Движение будет перекрыто частично с 21:00 12 июля по 15 июля от моста “Марал” в сторону улицы Кунаева. При этом движение транспортных средств будет осуществляться в одном направлении по левой стороне (от улицы Кунаева в сторону моста "Марал"). Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - отметили в акимате.
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