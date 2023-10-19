Одну из самых крупных в Казахстане плотин восстановят в ВКО
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В Восточном Казахстане восстановят одну из самых крупных плотин в стране, Уйдененскую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Гидросооружение высотой с 20-этажный дом сдерживает 75 тысяч кубометров воды.
Последние 10 лет стратегический объект находится в аварийном состоянии. Из трёх шлюзов лишь один в рабочем состоянии. Водохранилище пытались отремонтировать ещё в 2018-м, но не смогли утвердить сметную стоимость работ. Эти факты учли в республиканской бюджетной комиссии.
По информации регионального Управления сельского хозяйства, в ближайшие два года будут разработаны проекты реконструкции плотины на сумму свыше 600 миллионов тенге.
С восстановлением плотин Уйдене и Кандысу, почти на 20 тысяч гектаров увеличатся площади орошаемых земель на востоке страны.
"Уже с мёртвой точки сдвинулась ситуация. Есть решение бюджетной республиканской комиссии о взимании средств на разработку ПСД. Сроки восстановления, я думаю, что около двух лет будут. Помимо восстановления самого водохранилища, необходимо восстановить и магистральные каналы частично", - сообщил глава Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков.
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