Одну из самых крупных в Казахстане плотин восстановят в ВКО

В Восточном Казахстане восстановят одну из самых крупных плотин в стране, Уйдененскую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Гидросооружение высотой с 20-этажный дом сдерживает 75 тысяч кубометров воды.

Последние 10 лет стратегический объект находится в аварийном состоянии. Из трёх шлюзов лишь один в рабочем состоянии. Водохранилище пытались отремонтировать ещё в 2018-м, но не смогли утвердить сметную стоимость работ. Эти факты учли в республиканской бюджетной комиссии.

По информации регионального Управления сельского хозяйства, в ближайшие два года будут разработаны проекты реконструкции плотины на сумму свыше 600 миллионов тенге.

С восстановлением плотин Уйдене и Кандысу, почти на 20 тысяч гектаров увеличатся площади орошаемых земель на востоке страны.