Одну из республиканских трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане
Ограничение касается всех видов транспорта.
Сегодня, 13:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
90Фото: culture.ru
В Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий закрыли участок одной из трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
Меры ввели на 1240-1362 км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент (от границы Актюбинской области до города Аральска). Ограничение касается всех видов транспорта.
"Ориентировочное открытие дороги - 29 ноября 2024 года в 16:00.
Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в АО "КазАвтоЖол".
Ранее в Алматы сообщили о закрытии участка одной из основных улиц.
Самое читаемое
- Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7
- ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане
- Землетрясение зафиксировали в Казахстане
- Как привить казахстанским детям привычки здорового питания
- Реставрация исторических зданий вызвала вопросы у жителей Костаная