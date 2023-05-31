Лента новостей

inform.kz Сегодня, 10:25
249
Сегодня, 10:25
249
Фото: inform.kz

Одну из оживлённых магистралей Астаны закроют на ремонт

В столице на пять дней перекроют один из главных и самых оживлённых проспектов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

В связи со средним ремонтом движение будет полностью закрыто на одном из участков проспекта Кабанбай батыра.

"Средний ремонт осуществляется по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Работы ведутся по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык. В связи с этим с 31 мая по 4 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке", — говорится в сообщении.

В целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в эти дни.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:25
249
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх