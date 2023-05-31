Одну из оживлённых магистралей Астаны закроют на ремонт

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В столице на пять дней перекроют один из главных и самых оживлённых проспектов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

В связи со средним ремонтом движение будет полностью закрыто на одном из участков проспекта Кабанбай батыра.

"Средний ремонт осуществляется по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Работы ведутся по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык. В связи с этим с 31 мая по 4 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке", — говорится в сообщении.

В целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в эти дни.