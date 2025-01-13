Одну из крупнейших нефтегазовых компаний оштрафовали на 32 млрд тенге
На 32 млрд тенге оштрафован АО "Мангистаумунайгаз".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратурой Мангистауской области выявлены грубые нарушения в деятельности АО "Мангистаумунайгаз", выразившиеся в осуществлении сброса сточных вод в недра, а также накоплении буровых отходов без установления соответствующих лимитов, передаёт BaigeNews.kz.
"По принятым прокурорами мерам, постановлением суда от 04.12.2024 года компания привлечена к административной ответственности по ст.328 КоАП с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.
Судебный акт вступил в законную силу.
Кроме того, аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти.
"По данному факту 11.12.2024 года компания также привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге", - добавили в надзорном органе.