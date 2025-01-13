Прокуратурой Мангистауской области выявлены грубые нарушения в деятельности АО "Мангистаумунайгаз", выразившиеся в осуществлении сброса сточных вод в недра, а также накоплении буровых отходов без установления соответствующих лимитов, передаёт BaigeNews.kz.

"По принятым прокурорами мерам, постановлением суда от 04.12.2024 года компания привлечена к административной ответственности по ст.328 КоАП с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

Судебный акт вступил в законную силу.

Кроме того, аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти.