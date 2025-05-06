В области Жетысу к 80-летию Победы состоялась торжественная церемония присвоения одной из улиц Талдыкоргана имени Героя Советского Союза, обладателя звания "Халық қаһарманы", генерала армии, первого министра обороны Сагадата Нурмаганбетова, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие аким области Бейбит Исабаева, внучка героя Айжан Талгаткызы, ветераны, военнослужащие и жители города/

Первыми инициативу проявили представители Талдыкорганского городского совета ветеранов Вооруженных сил. Предложение получило поддержку комиссий по ономастике.

Общая протяжённость безымянной улицы, расположенной в микрорайоне "Восточный", составляла 1,7 километра.

На церемонии духовой оркестр Талдыкорганского военного гарнизона исполнил Государственный Гимн, затем был дан торжественный залп. Это первая в Талдыкоргане улица, названная в честь обладателя звания "Халық қаһарманы".

Как отметил Бейбит Исабаев, церемония присвоения улицы имени Героя Советского Союза – одно из важнейших мероприятий в честь 80-летия Победы.

"Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем старшим поколениям, подарившим нам мирную жизнь. Сагадат Кожахметович – не только отважный воин, но и государственный деятель, возглавлявший Вооруженные силы Казахстана. Он внёс неоценимый вклад в формирование Вооруженных Сил страны в первые годы независимости, приложив все усилия, чтобы заложить крепкую основу для армии Казахстана. Изучение военного наследия, популяризация нравственных принципов такой выдающейся личности – наш общий важный долг", - сказал аким области.

Со словами благодарности выступила внучка героя Нурмагамбетова Айжан Талгаткызы.

"Наш дедушка всю свою жизнь посвятил военному делу. Это достойный пример, который нужно и важно продолжать подрастающему поколению. Для него слова долг и честь были самыми главными. Поэтому его единственный сын одним из первых уехал на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас почти во всех городах Казахстана есть улицы имени Сагадата Нурмагамбетова. Спасибо всем, что помните. От всей нашей семьи выражаю благодарность министерству обороны, акимату области и всем причастным за организацию этого памятного мероприятия", - сказала она.

Напомним, Сагадат Нурмаганбетов родился 25 мая 1924 года в селе Трудовое (ныне село Енбек Аккольского района Акмолинской области). В 1942 году был направлен в военное училище в Туркменистан. После окончания обучения с апреля 1943 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны до мая 1945 года в качестве командира пулемётного взвода, командира пулемётной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши.

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий во время прорыва укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство, ему, в возрасте 20 лет, было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена "Золотая звезда".

В октябре 1991 года указом Президента Республики Казахстан назначен председателем Государственного Комитета обороны, а в мае 1992 года –министром обороны Республики Казахстан. В Вооруженных силах РК ему были присвоены звания генерал-полковника и генерала армии. А 23 мая 1994 года - звание "Халық қаһарманы" с вручением "Золотой звезды" №1.

В ноябре 1995 года Сагадат Кожахметович вышел в отставку в звании генерала армии, после чего являлся советником Президента страны.