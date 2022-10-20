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Пресс-служба ДЧС Астаны Сегодня, 17:56
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Фото: Пресс-служба ДЧС Астаны

Одной из улиц Астаны присвоено имя пожарного

В Астане в честь Дня спасателя на улице, которой присвоено имя сотрудника столичного ДЧС Саята Абеева, установили памятную доску, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

Близкие Саята Абеева, сотрудники и ветераны ДЧС в память о нём посадили деревья.

В департаменте рассказали, что 17 февраля 2010 года при тушении пожара в бомбоубежище, где хранилось имущество гражданской обороны, столичный ДЧС потерял трёх сотрудников. Один из них - Саят Абеев. С 1997 года Саят Сапарбекович занимал должности в органах гражданской защиты от простого пожарного до заместителя начальника отдела № 3 ДЧС Астаны. В 2007 году Саят за безупречную службу и значительный вклад в развитие гарнизона награжден медалью "За безупречную службу в органах противопожарной службы" III степени.

Накануне Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя Республики Казахстан. Глава государства поблагодарил спасателей за их службу и отметил их профессионализм.

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#Астана #ДЧС #деревья
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:56
155
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