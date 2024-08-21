Односторонним станет участок одной из улиц Алматы
Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
81Фото: zarulim.com.ua
В Алматы в целях повышения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных точек вводится односторонне движение на участке улицы Прокофьева, передаёт BaigeNews.
Как сообщили в Управлении городской мобильности, с 23 августа в экспериментальном виде вносятся изменения в схему дорожного движения путем организации одностороннего движения в южном направлении от улицы Карасай батыра до улицы Есенжанова. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Следует отметить, что новая схема вводится на основании многочисленных обращений жителей данного района и по согласованию с Управлением административной полиции.
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