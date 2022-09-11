Одному из последних солдат Панфиловской дивизии исполнился 101 год

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Нацгвардейцы поздравили с Днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Кайырлы Жонкабаева, которому исполнился 101 год, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Оңтүстік" Нацгвардии РК.

В парадном мундире, украшенном орденами и медалями, принимал поздравления один из последних оставшихся в живых ветеран легендарной Панфиловской дивизии.

В честь Дня рождения аксакала звучал военный оркестр воинской части 5571. Теплые слова и поздравления высказали председатель Совета ветеранов полковник запаса Асатулла Кулахметов и заместитель командующего региональным командованием "Оңтүстік" полковник Ниязтай Алкешев.

Кайырлы Уатайулы поделился с гостями секретами своего долголетия.

"Родители мне дали хорошее воспитание, я занимался спортом, вредных привычек не имел, женился, воспитал 5 детей, все они получили высшее образование, сейчас среди своих детей, внуков и правнуков живу счастливо, они хорошо за мной ухаживают и поэтому хочется жить ещё дольше! Со вчерашнего дня меня с Днём рождения поздравляют военнослужащие, и я этому очень рад!Меня это окрыляет!" — признался именинник.

Кайырлы Жонкабаев родился в 1921 году в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы.

В октябре 1941 года ушёл на фронт рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Ветеран прошел всю войну. В составе восьмой гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии.

В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 гг. являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм был награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы" и другими наградами.