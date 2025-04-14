  • 14 Апреля, 16:36
  • BAIGENEWS

Одного из самых загадочных хищников планеты заметили в Казахстане

В Устюртском заповеднике фотоловушка в пятый раз зафиксировала переднеазиатского леопарда.

Сегодня, 15:40
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40
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Фото: Unsplash

В Устюртском государственном заповеднике произошло значимое для природоохранного сообщества событие — фотоловушка в пятый раз запечатлела переднеазиатского леопарда. Этот вид находится под угрозой исчезновения и считается одним из самых редких на планете, передаёт BaigeNews.kz.

Камера была установлена в рамках международного проекта, направленного на изучение и сохранение популяции переднеазиатского леопарда. С 29 октября по 21 декабря 2024 года леопард попадал в объектив уже четыре раза. Новый снимок подтвердил, что Устюртский заповедник остаётся важной территорией обитания для этого вида.

Мониторинг продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды. Ученые и экологи считают, что повторные появления леопарда — это обнадеживающий сигнал для сохранения биологического разнообразия региона.

Ранее неспешные рысята попали на видео во время прогулки по Алматинскому заповеднику.

Как выглядит устюртский заповедник с высоты птичьего полета можно посмотреть здесь.

 
 
 
 
 
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Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany)

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