В Устюртском государственном заповеднике произошло значимое для природоохранного сообщества событие — фотоловушка в пятый раз запечатлела переднеазиатского леопарда. Этот вид находится под угрозой исчезновения и считается одним из самых редких на планете, передаёт BaigeNews.kz.

Камера была установлена в рамках международного проекта, направленного на изучение и сохранение популяции переднеазиатского леопарда. С 29 октября по 21 декабря 2024 года леопард попадал в объектив уже четыре раза. Новый снимок подтвердил, что Устюртский заповедник остаётся важной территорией обитания для этого вида.

Мониторинг продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды. Ученые и экологи считают, что повторные появления леопарда — это обнадеживающий сигнал для сохранения биологического разнообразия региона.

Ранее неспешные рысята попали на видео во время прогулки по Алматинскому заповеднику.

Как выглядит устюртский заповедник с высоты птичьего полета можно посмотреть здесь.