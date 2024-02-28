Одноэтажный бокс потушили в Астане

В районе Байконыр в Астане потушили одноэтажный бокс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"В 08:31 пожар ликвидирован. Площадь пожара 200 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Напомним, пожар тушили 53 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС. В 07:26 огонь был локализован.