Одноэтажный бокс потушили в Астане
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
104Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В районе Байконыр в Астане потушили одноэтажный бокс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
"В 08:31 пожар ликвидирован. Площадь пожара 200 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Напомним, пожар тушили 53 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС. В 07:26 огонь был локализован.
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