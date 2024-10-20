Одноэтажное здание кафе тушат в Алматы

В социальных сетях появились видео с места пожара по улице Макатаева в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти минуты в Алматы тушат одноэтажное кафе в Алмалинском районе по улице Макатаева. Обстоятельства инцидента уточняются. Огнеборцам удалось локализовать пожар на предварительной площади 350 квадратных метров. В данный момент производят работы по тушению пожара и вскрытию кровли", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Как уточнили в ДЧС Алматы, посетителей на момент пожара, в здании кафе не было. Огнеборцы вынесли три кислородных баллона.