"Одним почему-то можно, а другим – нельзя": алматинцы в борьбе с застройщиком дошли до Президента

Уплотнённая нелегитимная застройка, когда объекты возводятся без необходимых разрешений, одна из наиболее актуальных проблем Алматы. На этот раз незаконная стройка комплекса малоэтажных жилых домов ТОО "Sensata Hills" началась в микрорайоне Нурлытау Бостандыкского района. По словам горожан, этот проект не только нарушает нормы и правила градостроительства, но и создаёт серьёзные проблемы для давно живущих в соседних домах людей.

Незаконная стройка началась в 2022 году, в этот же год местные жители начали борьбу.

"Понятно было, что этот участок рано или поздно начнут застраивать. Мы надеялись, что там будут частные домовладения. Потом неожиданно для нас стали строить сначала четырёхэтажные дома при том, что вроде там строительство запрещено. Потом начали строительство с нами по соседству. Как оказалось, у застройщиков не было никаких разрешительных документов на строительство, но они уже довольно активно строили", – отметил житель микрорайона Нурлытау Сергей Ильинский.

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По словам местных жителей, при строительстве произошло обрушение грунта, что привело к разрушению забора соседей, проезжей части дороги и растяжению водопроводной трубы.

"Естественно, виноват был прошлый прораб, и они, включая руководителя, обещали всё исправить в сентябре 2022 года. Но не исправили, а ускоренными темпами строили дома. При этом мы видели, что два дома комплекса строятся явно ближе трёх метров от забора, а это уже нарушение закона", – рассказывает местный житель Павел Шишкин.

Жители микрорайона несколько раз встречались с застройщиком и призывали его возводить объект законно.

"Если положено три метра отступить от забора, то не надо нарушать закон. Но они оставили там 2,10 или 2,20 метра, при том, что у здания ещё не было наружной отделки. То есть они просто прилепили здания к нашему забору, и это вызвало у нас волну возмущения", – отметил Сергей Ильинский.

Как выяснилось, это ещё не все нарушения. Павел Шишкин и его супруга подали несколько исковых заявлений на застройщика. По словам Павла, подрядчик компании "Sensata Hills" начал воспрепятствовать проезду его супруги, оскорблял её и толкал. Пострадавшая сторона подала заявление в полицию и добилась признания вины.

"Они подали несколько заявлений. Во-первых, о незаконной застройке без разрешения. Во-вторых, о том, что они испортили жильцам забор и дорогу. В-третьих, весь мусор от этой стройки летел во дворы жильцов частных домов. В-четвёртых, как выяснилось, на стройке люди работали незаконно: когда неоднократно приезжала миграционная полиция, то ребята со стройки убегали через заборы и наши частные участки. Это всё было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. Такое соседство конечно создаёт неудобства", – отметил Сергей Ильинский.

В сентябре 2022 года представитель застройщика обратился к местным жителям с предложением собраться деньгами и построить дорогу, которую они же и разрушили, но они отказались. Не дождавшись никаких восстановительных работ со стороны "Sensata Hills", пострадавшим жильцам пришлось за свой счёт провести восстановительные работы системы водоснабжения, так как тогда близились морозы.

"Сотрудники "Sensata Hills" хихикали, когда наблюдали, что эти восстановительные работы мы проводили сами и за свой счёт, но радость их омрачилась досудебной претензией с полным возмещением ущерба, а также сносом двух комплексов, построенных с полным нарушением и расстоянием ближе трёх метров от нашей территории. Затраченные на восстановление водопровода средства спустя немалое количество времени строители всё-таки возместили", – рассказал Павел Шишкин.

Пострадавшие соседи сделали запрос в управление городского планирования и урбанистики Алматы, где им подтвердили, что ТОО "Sensata Hills" нарушает закон. В частности, не уведомило уполномоченные госорганы о начале строительно-монтажных работ и ведёт застройку без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзора.

В апреле прошлого года управление составило в отношении собственника возводимого жилого комплекса административные протоколы и выдало предписание об устранении выявленных нарушений до 9 июня 2023 года. И уже через месяц управление подало иск в суд с требованием снести данный стройобъект. Суд первой инстанции госорган выиграл, но застройщик не выполнил требование, и тому, по словам пострадавших соседей и их адвоката, есть доказательства.

"Застройщика обязали снести первые построенные без разрешительных документов блоки, но они в ответ откровенно лгут, говоря, что снесли их и уже построили опять. Мы провели спутниковую съёмку, чтобы уличить их во лжи", – объяснил Сергей Ильинский.

В ноябре 2023 года состоялся очередной административный суд по сносу возводимого ЖК.

"Несмотря на запрет акимата, строительство объекта ведётся. Мы проиграли практически все суды по этому вопросу. У меня 20 лет юридического стажа и впервые за свою практику я сталкиваюсь с вопиющей несправедливостью. По таким же делам я выигрывала суды, по таким же основаниям, нарушениям, экспертизой. Но в этот раз мы трижды проиграли. Уже скоро год будет с того момента, как начался первый суд. Тогда сам ГАСК выявил нарушения в строительстве и подал иск. Первый суд вынес абсолютно законное решение о сносе. После этого застройщик обжаловал и городской суд по надуманным обстоятельствам решение отменил, при том, что есть реальная экспертиза со спутника, которая подтверждает, что здания не были снесены", – рассказала адвокат Рамиля Мухамадиева.

В управлении градостроительного контроля Алматы в ответе на запрос BaigeNews.kz сообщили, что к ним от заказчика ТОО "Sensata Hills" через электронный портал E-License поступило уведомление о начале строительно-монтажных работ по данному жилому комплексу.

"Согласно уведомлению у заказчика ТОО "Sensata Hills" имеются следующее документы: архитектурно-планировочное задание, согласование эскизного проекта, выданное управлением городского планирования и урбанистики Алматы, также положительное заключение экспертизы по рабочему проекту", – говорится в ответе на запрос.

Но пострадавшие жильцы и адвокат доказывают в судах, что разрешительных документов на момент начала строительства у застройщика не было.

"Как у нас заведено в стране: сначала начинается строительство, потом многие застройщики начинают получать разрешительные документы. Когда ГАСК подал иск о том, что компания строит без разрешительных документов, застройщик тут же стал получать эти документы. Им выдали ОПЗ, согласно которому, они будут строить по своим эскизам, но вначале нужно снести уже построенные здания, так как они были возведены без разрешительных документов. Естественно, застройщик ничего не снёс, но в суде всем доказывал, что они всё снесли. Даже в постановлении Алматинского городского суда написано, что они эти здания снесли, а у нас есть заключение со спутника, что именно в этот период на заданном участке стоят здания и застройщик ничего не сносил", – пояснила адвокат.

Если бы застройщик сносил по решению суда, то предоставил бы подтверждающие вывоз строительного мусора документы, но у него, по словам адвоката, есть только договор с их же ИП, где написано, что произведён демонтаж.

"У этого ИП нет лицензии на проведение строительно-монтажных работ, нет никаких других подтверждающих документов, транспортных накладных тоже нет. Просто есть одна бумажка, в которой написано: "Произвести снос, мы его провели". Видимо только на бумажке, как обычно. Городской суд вынес решение отменить решение экономического суда и ничего не сносить. Таким образом, мы проиграли апелляцию первого суда", – рассказала Рамиля Мухамадиева.

Она отметила, что впервые за долгие годы работы не может сдать кассационную жалобу, на которую выделяется всего шесть месяцев. Адвокат подаёт её уже восьмой раз, так как по разным причинам документ возвращают. Она даже написала жалобу на имя Президента страны.

Скриншот текста жалобы в Администрацию Президента

"То адрес неправильно указан, то телефон. Причём они могли указать на все замечания один раз, но нет, каждые восемь раз находят что-то новое. Постановление третьего суда ещё не вышло, по нему кассационную жалобу я ещё не писала. Но можно сказать, что мы проиграли все суды. Просто стыдно видеть такое нарушение закона. Причём в одном из постановлений суда так и написано, что ваши права не нарушены. Но нарушен закон! Почему всем остальным закон нельзя нарушать, а ТОО "Sensata Hills" можно?", – возмущается адвокат.

Но пострадавшие жильцы намерены продолжать борьбу с застройщиком.

"Очень жаль, что верховенство закона в нашей стране практически не работает, что приводит к полной дестабилизации общества, которое видит, что одним почему-то можно, а другим – нельзя. А ведь они строят объекты по Сейфулина возле ТРЦ "MEGA Park", на аль-Фараби возле ресторанного комплекса Villa, а может и ещё где-то. И, как мы понимаем, наверное, также незаконно", – сетует Павел Шишкин.

Примечательно, что с 2014 по 2016 годы были упрощены процедуры получения разрешительных документов на строительство. Объект принимают в эксплуатацию заказчик, подрядчик, авторский и технический надзор без участия госорганов .

"Также изменён порядок осуществления строительного контроля, в результате органы ГАСК лишены права беспрепятственного посещения объектов строительства. Проверки проводятся только на основании обращений заявителей. В целях усиления градостроительного контроля проведена работа по внедрению нового механизма госконтроля "Мера оперативного реагирования". Новая форма контроля позволит своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация), тем самым повысится качество строительства", – отметили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Данный вид контроля будет оцифрован в системе е-Qurylys, что должно обеспечить прозрачность действий как субъектов строительной отрасли, так и проверяющих органов. Но будет ли так прозрачно работать новый порядок, вызывает у пострадавших горожан сомнения.