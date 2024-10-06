Одним из первых в Талдыкоргане проголосовал 18-летний Касым-Жомарт

В Талдыкоргане свой выбор на участке голосования №396 сделал 18-летний тезка главы государства, передаёт BaigeNews.

"Сегодня я сделал впервые свой выбор. Это был один из важнейших выборов в моей жизни. Я хочу внести свою лепту в развитие нашей страны", — отметил молодой избиратель.

К слову, в день республиканского референдума первый раз голосуют более 2000 человек, что подчеркивает важность данного события для граждан и их желание участвовать в будущем своей страны.

Отметим, в Астане наблюдатели от Коалиции независимых наблюдателей "Дауыс" принимают активное участие в наблюдении на избирательных участках. По их словам, голосование проходит спокойно, прозрачно. Нарушений не выявлено. Жители проявляют гражданскую активность, приходят на участки в приподнятом настроении.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.