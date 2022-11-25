Одни и те же стройкомпании получают госзаказы - сенатор призвал установить лимит для участия в тендерах

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В Сенате сегодня обсудили вопрос обеспечения жильем казахстанцев. Депутаты назвали несколько причин, почему многим гражданам недоступна возможность приобрести квартиру, передает BaigeNews.kz. Одна из них - несовершенство механизма государственных закупок в сфере строительства.

"Сегодня одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ, впоследствии, передается на субподряд, а иногда и многоступенчатый субподряд. Такая практика приводит к невыполнению подрядчиками своих договорных обязательств, снижению качества строительства, а также к росту цен от одного субподрядчика к другому. В связи с чем, объекты консервируются, подвергаются частичному разбору и требуют дополнительных средств на их завершение или восстановление", - сообщил сенатор Серик Шайдаров.

По данным Счётного комитета, возведение двух 120 квартирных домов в одном городе страны (Турксибский район города Алматы), начатое в 2014 году и при нормативной продолжительности строительства 11 месяцев, не завершено до сих пор (с 2020 года объекты законсервированы). При этом удорожание проекта составило уже более 21% (с 3,3 до четырех миллиардов тенге). Подобные примеры имеются в каждом регионе страны, отметил депутат.