Одни и те же стройкомпании получают госзаказы - сенатор призвал установить лимит для участия в тендерах

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В Сенате сегодня обсудили вопрос обеспечения жильем казахстанцев. Депутаты назвали несколько причин, почему многим гражданам недоступна возможность приобрести квартиру, передает BaigeNews.kz. Одна из них - несовершенство механизма государственных закупок в сфере строительства.
"Сегодня одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ, впоследствии, передается на субподряд, а иногда и многоступенчатый субподряд. Такая практика приводит к невыполнению подрядчиками своих договорных обязательств, снижению качества строительства, а также к росту цен от одного субподрядчика к другому. В связи с чем, объекты консервируются, подвергаются частичному разбору и требуют дополнительных средств на их завершение или восстановление", - сообщил сенатор Серик Шайдаров.
По данным Счётного комитета, возведение двух 120 квартирных домов в одном городе страны (Турксибский район города Алматы), начатое в 2014 году и при нормативной продолжительности строительства 11 месяцев, не завершено до сих пор (с 2020 года объекты законсервированы). При этом удорожание проекта составило уже более 21% (с 3,3 до четырех миллиардов тенге). Подобные примеры имеются в каждом регионе страны, отметил депутат.
"Считаю, что в решении данной проблемы необходимы новые подходы. Поэтому правительству нужно, максимально исключив человеческий фактор, углубить цифровизацию посредством установления в портале государственных закупок автоматизированных лимитов на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом её материально-технических и трудовых ресурсов", - резюмировал он.
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