Одни эмоции и возмущения – адвокат Бишимбаева ответил на доводы гособвинителей и потерпевшей стороны

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны в прениях сторон по делу Салтанат Нукеновой выступает адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат Газымжанов, начиная своё выступление в прениях, обозначил, что защита Бишимбаева не собирается полностью оправдывать Бишимбева и все действия, которые он совершил.

"Мы лишь частично будем говорить о его вине. Мы просто просим его судить за те действия, которые он совершил. Бишимбаев причастен к причинению смерти Нукеновой и свою вину в этом не отрицает. Ради чего мы здесь сегодня все собрались? Собрались мы для того, чтобы ответить на главный вопрос: "Нукенова умерла из-за того, что он хотел её убить или Нукенов умерла из-за того, что он хотел её побить, но не рассчитал свою силу?", - сказал Газымжанов.

Он добавил, что вчерашнее выступление стороны обвинения состояло из одних эмоций.

"Вам показывали фотографии живой Салтанат, потом показывали её после вскрытия. Пытались изобразить кровь в бутылочке, переливали её в пакетик. Пытались заставить вас образно представить, что вы судите не Бишимбаева, а того чиновника, который 30 лет вас угнетал. Это неплохие приёмы психологического воздействия", - отметил адвокат.

По его словам, в выступлениях сторон гособвинения и пострадавшего не было конкретных доказательств.

"Да, это впечатляет обычного человека, впервые рассматривающего уголовное дело в причинении смерти человеку. В общем, одни эмоции и возмущения. А где доказательства, что смерть была причинена умышленно, где фактаж? Для профессионала одних эмоций и страшных фотографий недостаточно для доказанности умышленности причинения смерти с особой жестокостью. Вас просто заставляют с закрытыми глазами проголосовать за то решение, которое выгодно стороне обвинения", - отметил Ерлан Газымжанов.

Напомним, в прениях уже выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники, а также один из адвокатов Бишимбаева.

Судебные прения являются самостоятельной частью судебного разбирательства. Государственный обвинитель, потерпевший и его представители, подсудимые и их защитники в своих выступлениях подводят итог судебному процессу. Они анализируют и оценивают доказательства, дают юридическую оценку, излагают суду свои соображения по существу предъявленного иска и других вопросов, подлежащих решению суда.

При этом суд не может ограничивать продолжительность выступления сторон в прениях, однако злоупотреблять им тоже нельзя. У суда есть право останавливать участвующих в прениях лиц, если они в своей речи касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).