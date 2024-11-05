Одна магнитная буря ожидается до конца 2024 года

Стало известно, что в течение ноября и декабря 2024 года ожидается незначительная магнитная буря, которая приходится на 7 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИКИ и ИСЗФ СО) Российской академии наук АН РАН).

В ведомстве проинформировали, что геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной до конца 2024 года.

В таблице прогнозов геомагнитной обстановки для Астаны красным цветом обозначен только один день — 7 ноября. В этот день интенсивность магнитной бури может достигнуть уровня G1, а это означает слабую магнитную бурю. Для оценки интенсивности геомагнитных бурь используется шкала Kp, которая позволяет классифицировать их по степени воздействия.

С 8 ноября по 2 декабря магнитосфера Земли спокойная с небольшими колебаниями 11, 12, 15 и 20 ноября.

Отличный прогноз на последний месяц года дает и сайт "Мир космоса", который демонстрирует абсолютное отсутствие магнитных бурь в декабре 2024 года.