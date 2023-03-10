- Минск выдал Астане подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане зимой 2020 года 18:18 38
- Судья скончался на рабочем месте в Уральске 18:01 86
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан 17:46 147
- Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список" 17:41 188
- Доллар резко подорожал за сутки в Казахстане 17:37 206
- Убийство врача Юрия Шумкова: апелляционный суд отказал в изменении приговора 17:29 212
- Новые школьные автобусы показали премьер-министру в Алматы 17:05 274
- За парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать 300 наблюдателей от ОБСЕ 16:47 376
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 16:47 347
- В КТЖ рассказали, когда казахстанцы перестанут мучиться в советских вагонах 16:33 381
- Около трех тысяч иностранных студентов обучаются в КазНУ 16:23 341
- Взрыв прогремел в Бангладеш, погибли 22 человека 16:14 251
- Кто виноват в их смерти - в "Самрук-Қазына" рассказали о погибших на производстве рабочих 16:02 327
- Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД 15:58 474
- Уголовное дело в отношении сразу трёх ЖСК расследует атырауская полиция 15:56 289
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 15:24 656
- Солдаты Нацгвардии пожаловались, что их кормят рыбой с червями 14:58 718
- Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные 14:53 320
- В Казахстане молодёжь NEET живёт за счёт родителей или "второй половины" - исследование 14:04 450
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 13:59 530
- Рост цен в Казахстане: сильнее всего дорожают парацетамол, овощи и авиабилеты 13:50 421
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 13:46 641
- Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане 13:34 391
- Россия передала Казахстану объекты космической отрасли 13:14 457
- Что будет с мавзолеем Яссауи, рассказали в Минкульте 13:13 520
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 13:11 480
- Иностранцы поставляли опий и гашиш в Казахстан по Каспийскому морю — КНБ 12:52 446
- Инвестиционный доход Национального фонда ушёл в минус в феврале 12:34 399
- За пределами Казахстана откроют 77 избирательных участков в день парламентских выборов 12:04 901
- На Шымбулак смогут заезжать только электромобили и экстренные службы 11:59 400
- Январские события: находящийся под судом Серик Кудебаев попал в больницу 11:51 821
- Казахстанским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках 11:38 594
- В Генпрокуратуре рассказали о скончавшемся на рабочем месте прокуроре 11:36 575
- В Казахстане снизят ставки на потребительские кредиты 11:35 416
- СК "Евразия" осуществила первые выплаты за разрушения в Турции 11:05 602
- Жители Темиртау переплатили 300 млн тенге за отопление 10:50 504
- Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК 10:25 369
- Дархан Кыдырали выступил на Глобальном форуме в Баку 10:03 468
- Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном 09:41 385
- Гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге 09:30 672
- Коронавирусом за сутки заразились 60 казахстанцев 09:15 465
- GGG официально отказался от титула чемпиона мира 08:37 823
- Лавинная опасность резко возросла в Заилийском Алатау 08:22 768
- В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя 08:02 539
- Что будет с ценами на жильё в Казахстане в 2023 году 07:37 852
- Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову 06:45 566
- В ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации 05:12 493
- Группа URKER даст концерт с оркестром "Астана Балет" 04:05 517
- В Казахстане стали искать айтишников и маркетологов с навыками работы с ChatGPT 03:28 766
- Разлученные в детдоме сёстры спустя 15 лет встретились в ВКО 02:40 719
- Одну из организаторов финпирамиды Qnet осудили в Талдыкоргане 01:29 651
- Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение для голосования 19 марта 00:45 560
- В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену 09.03.2023 654
- Экскаваторы провалились в грунт при очистке дна озера Сайран в Алматы 09.03.2023 665
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1454
- "КазМунайГаз" хранит 600 тысяч тонн дизтоплива за рубежом? Что ответили в компании 09.03.2023 862
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 566
- Рецепт приготовления кумыса помог школьнику из Семея выиграть приз международного конкурса 09.03.2023 687
- Один из богатейших бизнесменов Казахстана профинансировал строительство кампуса школы IQanat для сельчан 09.03.2023 1190
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 638
- Праздник прошёл, бардак остался: акимат обратился к алматинцам 09.03.2023 616
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 616
- Золотой щит: зачем Казахстан массово скупает драгметалл 09.03.2023 861
- Ещё один крупный завод планируют построить в ВКО 09.03.2023 761
- Суд над вайнерами: подозреваемого Султанбаева не отпустили под домашний арест 09.03.2023 626
- Можно ли курить во время Рамадана, и что должны знать верующие с сахарным диабетом 09.03.2023 918
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 668
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 663
- Суд отказал Гульмире Сатыбалды в переводе под домашний арест 09.03.2023 654
- Каток и хоккейная площадка могут появиться в школах Казахстана 09.03.2023 628
- Столичные школьники получили грант от компании Microsoft 09.03.2023 590
- Допинговый скандал не помешает Ильину баллотироваться на пост главы Федерации тяжёлой атлетики 09.03.2023 660
- Лукашенко назвал дату вступления Беларуси в ШОС 09.03.2023 687
- Трамваи на солнечных батареях появятся в Павлодаре 09.03.2023 720
- С 1 июля увеличат зарплату водителям скорой помощи 09.03.2023 946
- Вылетевший в Ташкент самолёт вернулся в аэропорт Алматы 09.03.2023 652
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1059
- Илья Ильин о тяжелоатлетах, попавших в допинг-скандал: "Нужно поддержать наших ребят" 09.03.2023 753
- Внесудебное банкротство: возле ЦОНов активизировались мошенники 09.03.2023 894
- Суд Франции оштрафовал Мухтара Аблязова за неявку в суд 09.03.2023 717
Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список"
Заместитель иностранных дел Роман Василенко сообщил, что Казахстан включили в список для консультаций шенгенской зоны по инициативе одной из стран Европейского союза, передаёт BaigeNews.kz. Это может немного усложнить процедуру получения казахстанцами шенгеской визы.
Сейчас МИД РК пытается выяснить, какое именно европейское государство предложило внести нашу страну в сомнительный список, который изначально ошибочно называли "чёрным".
"В рамках Шенгенского соглашения по инициативе той или иной страны-участника, действительно, страна может быть внесена в список, к гражданам которой предусматривается процедура консультации между всеми государствами членами этой зоны перед выдачей визы. Такая процедура предусматривает срок до семи дней. Действительно, Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран. Какой, мы пока не знаем. Мы хотим узнать, чтобы понять логику этого шага. Они не обязаны нам раскрывать, какая страна это сделала, по какой причине. Однако надеемся, что с нами поделятся информацией, чтобы мы могли провести переговоры, выяснили, в чем у них есть вопросы", - прокомментировал Василенко.
Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что этот список для консультаций не является "чёрным списком".
"Это список для консультаций. Срок рассмотрения визы для наших граждан составляет до 15 дней. Поэтому для наших граждан никаких сложностей от этого изменения последовать не должно. Речь идет о том, что, получив заявку от гражданина, консул, скажем, Чехии, Словакии в Казахстане так и так вносит фамилию в общую систему, где она рассматривается, но теперь эта процедура должна по умолчанию продлится до семи дней. После чего имеют право ставить штамп и выдавать визу", – отметил спикер.
-
Trend news
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 16:47 347
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 15:24 656
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 13:59 530
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 13:46 641
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 11391
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1529
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1226
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1085
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1232
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5168
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9447
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1409
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2154
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1991
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 13981
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1526
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1410
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1319
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4285
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1691
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3266
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2753
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4960
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9526
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1842
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2529
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34530
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1647
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2082
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2651
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2037
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5076
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2985
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2708
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6169
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3144
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2211
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2334
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12664
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2419
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11964
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15277
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2713
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4057
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1765
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7715
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16920
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25783
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4060
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2905
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4132
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2451
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2780
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43064
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2452
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4283
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6016
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11515
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3631
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27748
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4280
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4518
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3050
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5581
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39245
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4072
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2559
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3925
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3834
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20174
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4523
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8898
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38505
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3881
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4047
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14873
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8982
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 5161
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3521
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 122127
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 13:11 480
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 1454
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 566
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 638
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 616
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 668
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 663
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1059
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 826
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1039
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1734
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1347
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1276
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1811
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1738
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1731
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1587
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2435
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2607
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2317
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3162
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3001
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2363
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2556
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3188
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2468
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3128
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3340
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3249
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3730
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2722
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3035
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3097
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3536
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3465
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4054
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3666
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3401
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3087
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3227
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3588
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4092
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4199
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4316
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4063
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4435
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4817
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3986
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4427
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3907
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3589
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3913
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3880
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4140
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4581
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4647
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3674
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5458
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4183
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4667
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4137
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4552
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4668
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4354
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3975
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3729
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4443
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4403
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4182
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4175
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5023
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4292
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4332
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3983
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5255
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4587
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6326
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4625
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5075
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5595