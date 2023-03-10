Одна из стран ЕС захотела добавить Казахстан в "чёрный список"

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Заместитель иностранных дел Роман Василенко сообщил, что Казахстан включили в список для консультаций шенгенской зоны по инициативе одной из стран Европейского союза, передаёт BaigeNews.kz. Это может немного усложнить процедуру получения казахстанцами шенгеской визы.

Сейчас МИД РК пытается выяснить, какое именно европейское государство предложило внести нашу страну в сомнительный список, который изначально ошибочно называли "чёрным".

"В рамках Шенгенского соглашения по инициативе той или иной страны-участника, действительно, страна может быть внесена в список, к гражданам которой предусматривается процедура консультации между всеми государствами членами этой зоны перед выдачей визы. Такая процедура предусматривает срок до семи дней. Действительно, Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран. Какой, мы пока не знаем. Мы хотим узнать, чтобы понять логику этого шага. Они не обязаны нам раскрывать, какая страна это сделала, по какой причине. Однако надеемся, что с нами поделятся информацией, чтобы мы могли провести переговоры, выяснили, в чем у них есть вопросы", - прокомментировал Василенко.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что этот список для консультаций не является "чёрным списком".