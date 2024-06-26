Одна из присяжных вела активную деятельность в соцсетях – адвокат Бишимбаева
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Адвокат Ерлан Газымжанов заявил, что одна из присяжных по делу Куандыка Бишимбаева в период главного судебного разбирательства в социальных сетях контактировала со всеми пользователями, рассказывала про судебное разбирательство, подписывалась на каналы, собирала информацию с других источников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Адвокат не огласил её полные данные, однако указал их в апелляционной жалобе. Он сообщил, что это был присяжный заседатель под №4.
Защитник рассказал, что наткнулся на ее аккаунт в соцсетях случайно. 29 мая он просматривал одну из публикаций по делу Бишимбаева от 27 марта 2024 года. В комментариях к этой публикации он обнаружил сообщение от этого присяжного заседателя.
"27 марта, а у нас тогда уже произошел отбор присяжных заседателей, под указанной публикацией заседатель №4 со своего аккаунта imanseitova82 оставила комментарий следующего содержания: "Я была выбрана в суд присяжных. Хочу смело заявить, что выборы были предельно честными, открытыми и беспристрастными". Под комментарием присяжного заседателя несколько пользователей начали оказывать на нее давление, воздействие, обвиняя в получении денежного вознаграждения от Бишимбаева. Угрожая ей оказаться рядом на скамье подсудимых с Бишимбаевым", - заявил Газымжанов.
Также, по его словам, пользователи обращались к ней с просьбой передать другим присяжным заседателям о том, что за них будут молиться. Если они оправдают Бишимбаева, их будут проклинать.
Газымжанов считает неправильным такую публичную деятельность присяжных заседателей.
Сторона защиты обратилась к нотариусу, заверила эту переписку, изучила аккаунт присяжного. Всё это они приложили к делу через судебный кабинет.
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