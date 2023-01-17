Одна из погибших в авиакатастрофе в Непале проживала в Казахстане

Фото: aa.com.tr

Гражданка России Елена Бандуро, которая была пассажиром рухнувшего в Непале самолёта, последнее время проживала в Казахстане и ждала ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пассажирский самолет ATR 72 компании Yeti Airlines разбился 15 января. Лайнер направлялся из Катманду в Покхару. При посадке воздушное судно загорелось и упало в районе ущелья. Поиски жертв осложняет как раз труднодоступная местность.

На борту находились 72 человека, в том числе четверо членов экипажа. Как сообщили представители перевозчика, никто не выжил. В числе пассажиров рейса были жители Непала, Индии, Кореи, Англии, Франции, Аргентины, а также четверо россиян.

По данным Euronews, на месте авиакатастрофы обнаружены оба бортовых самописца. Поисково-спасательную операцию официально завершили. Причины трагедии пока остаются неясными. По словам очевидцев, самолёт, заходивший на посадку в городе Покхара, на низкой высоте неожиданно вошёл в глубокий крен и едва избежал падения на густонаселённые кварталы и рынок.

Все 72 человека, находившихся на борту, объявлены погибшими. По данным СМИ, прибывшие на место крушения спасатели доставили нескольких пассажиров в госпиталь, но врачам не удалось их спасти.