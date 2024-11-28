ОДКБ стала ключевой структурой в обеспечении мер и стабильности на огромном пространстве Евразии - Токаев

ОДКБ стала ключевой структурой в обеспечении мер и стабильности на огромном пространстве Евразии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает BaigeNews.kz.

"ОДКБ стала ключевой структурой в обеспечении мер и стабильности на огромном пространстве Евразии. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности всех стран-участниц. Наши согласованные действия и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ-это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств", - сказал Токаев.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана. Ранее в Астану также прибыли Садыр Жапаров, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Напомним, страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации.

Кроме того, делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.