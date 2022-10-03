ОДКБ не будет участвовать в конфликте России и Украины - МИД РК

Фото: МО РК

Силы стран ОДКБ не будут участвовать в российско-украинском конфликте, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"Зона ответственности ОДКБ чётко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

При этом Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Напомним, на территории Казахстана проводятся учения ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон".

"В Жамбылской области состоялась церемония открытия учений ОДКБ. Активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября", - говорится в сообщении министерства обороны.

Первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов, приветствуя участников учений, отметил значение организации в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств–участников.