ОДКБ начал работу по задействованию механизмов для урегулирования на армяно-азербайджанской границе

Фото: facebook.com/odkbcsto

В ОДКБ подтвердили обращение Армении из-за ситуации на границе с Азербайджаном. В связи с резким обострением в Секретариате сообщили, что уже организовали работу по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ОДКБ.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договорённости, закреплённые в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от девятого ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Высоко оцениваем посреднические усилия Российской Федерации в прекращении огня на линии соприкосновения с 9:00 13 сентября текущего года. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым. В связи с обращением Армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения, Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - говорится в сообщении ОДКБ.

Напомним, сегодня ночью на границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения с применением тяжёлого вооружения и БПЛА. Есть погибшие и раненые.

О намерении запросить помощь у ОДКБ, ООН и России утром 13 сентября сообщила пресс-служба правительства Армении после заседания Совета безопасности страны, которое провёл премьер-министр Никол Пашинян.