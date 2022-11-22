Одинокий мужчина поселился на кладбище в Алматинской области

Фото: astanatv.kz

Пожилой мужчина живёт в палатке на кладбище в Алматинской области. Приезжающие на могилы люди помогают ему деньгами и иногда подкармливают. Они же и "построили" шалаш из подручных средств. Уезжать с погоста 61-летний Олжабай Убайдуллаев не хочет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На кладбище мужчина обосновался весной. Читает для приезжающих к могилкам коран. За это люди оставляют небольшие деньги.

"Снимать квартиру в селе на пособия по инвалидности в 50 тысяч тенге не могу, где-то работать тоже - даже писать руки не могут. Сейчас, сами знаете, всё дорого. Лечение какое дорогое. А на всё нужны деньги – лекарства, еда, одежда. Поэтому я решил поселиться здесь. Читаю коран, люди помогают. Сначала жил прямо под открытым небом", - рассказал мужчина, обмолвившись, что есть сестра. Но о семье и прежнем месте жительства он говорить отказался.

Сельчане помогли ему построить шалаш, принесли тёплую одежду. Но она от зимних холодов уже не спасает.

"На улице соорудил своеобразную ванную, чтобы было, где умываться. За горячей водой в соседнюю столовую хожу. У меня есть термос, в нём приношу. Так и живу. Неравнодушные сельчане готовы помочь и крышей над головой. Оплату за это не требуют. Но здоровье не позволяет", - говорит мужчина.

Каждый день ходить на кладбище и обратно ему сложно, а на такси – дорого.

В акимате Жамбылского сельского округа мужчине пообещали помочь найти другое место работы.