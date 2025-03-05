39-летняя Мнаура Муктарова родила 11-го ребёнка. Мальчик появился на свет в Актобе 3 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Его вес 3680 граммов, рост 57 сантиметров.

Мнаура по специальности учитель. Её старшему ребёнку 17 лет.

Как рассказала директор областного перинатального центра Гульшат Темирбаева, все дети этой женщины появились на свет в их центре.

"Мальчику имя ещё не придумали, он здоров, состояние мамы тоже стабильное. Из 11 детей одна двойня, они родились в 2023 году. Выписка планируется на 6 марта. Чаще всего многодетные мамы рожают у нас 5-го и более ребёнка, но 11-го мы принимали впервые. Желаем маме и её детям крепкого здоровья", - сказала Гульшат Темирбаева.

В год в ОПЦ принимают 8 тысяч родов.