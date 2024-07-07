Одиннадцатиклассник чуть не утонул в зоне отдыха "Жасыбай"

Спасатели пришли на помощь тонущему подростку на территории Баянаульского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодасркой области.

"В зоне отдыха "Жасыбай" спасён тонущий подросток 2007 года рождения. В медицинской помощи мальчик не нуждался", — говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве уточнили, что трагедия едва не произошла в 10 метрах от берега озера Жасыбай. Молодой человек с родителями пришёл купаться на специально оборудованный пляж, за буйки не заплывал. Тонущему парню пытались помочь другие отдыхающие, однако спасатели, дежурившие неподалёку, среагировали быстрее.