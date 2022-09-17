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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 05:37
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Один спецЦОН закрывают в Алматы

С 19 сентября прекращает работу спецЦОН в Алматы по адресу: улица Серикова, 2а, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"В специализированном отделе №3 микрорайона Кулагер мало посетителей, в большей части автовладельцы обращаются за услугами в отделы №1, №2, №5 и 6 или получают услуги онлайн через приложения банков второго уровня. В связи с низкой востребованностью услуг населением района принято решение закрыть отдел", - сказал директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Абдурасул Кулдашов.

В Алматы теперь будут работать спецЦОНы по следующим адресам:

- мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1;

- ул. Майлина, 85;

- мкр. Кайрат, Кульджинский тракт, 9 км;

- мкр. Кемель, ул. Аксуат, 118.

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#ЦОН #Правительство для граждан #госуслуги #egov
Сегодня, 05:37
92
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