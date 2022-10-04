Один ребёнок — один ваучер: в программу "Артспорт" внесли изменения

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Изменения в программе подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций вступили 2 октября. Они в первую очередь касаются сокращения количества ваучеров на одного ребенка, передает BaigeNews.kz. Новый принцип даст возможность охватить больше детей бесплатными кружками, объяснила заместитель председателя Комитета культуры МКС Кумис Сеитова.

"Вышеназванные правила предусматривают следующие изменения: оптимизация количества ваучеров от двух до одного на одного ребёнка. Данная поправка внесена с целью охвата большего количества детей государственным творческим и спортивным заказом или государственным образовательным заказом путём распределения выделенного бюджета на большее количество детей. Если раньше один ребёнок мог ходить на две секции по двум ваучерам, то теперь мы ограничиваем одним ваучером, но охватываем большее число детей", — сообщила она на брифинге в СЦК.

По её словам, на сегодняшний день почти 580 тысяч ваучеров выделено, но фактически посещают секции 458 тысяч детей. То есть 122 тысяч ваучеров повторяют одни и те же дети. Отныне будет принцип: "Один ребёнок — один ваучер".

"Следующая поправка — в части изменения кружков с 59 до 50 видов. Объединили родственные кружки друг с другом для удобства поставщиков и детей. К примеру, вокальный и хоровой ансамбль, краеведение и экскурсовод", — отметила спикер.

Также установлены минимальные требования к материально-техническому оснащению помещений: зеркала, станки в танцевальном зале, линолеум или паркет, к примеру. Изменён и возраст детей – где-то повышен, а других случаях снижены. При этом обязательным требованием является интеграция с информационной системой "Национальная база данных образования" и соблюдения соответствующих требований и интеграции.