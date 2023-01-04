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Сегодня, 09:17
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131Фото: pixabay.com
Один пациент умер, ещё 87 заразились COVID-19 за сутки в Казахстане
По информации Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончался один пациент, у 87 человек тест на COVID-19 дал положительный результат, передаёт BaigeNews.kz.
На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2 600 человек (–2 406+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 341 пациент.
Из числа заболевших в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.
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