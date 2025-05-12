В областном реабилитационном центре ежедневно принимают до 130 детей. Это малыши и подростки после травм и перенесённых операций, а также их ровесники с инвалидностью. В конце прошлого года на базе центра открылись два новых филиала. Однако финансирование не просто не увеличили, а сократили на 20%. Через несколько месяцев дети не смогут получить квалифицированную помощь, а сотрудников придётся сокращать. Подробнее о ситуации с реабилитационными центрами в Павлодарской области читайте в материале BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в регионе работают несколько реабилитационных центров, где оказывают помощь детям. Часть из них относится к управлению координации занятости и социальных программ, остальные - к управлению здравоохранения.

Был один, стало три

Областной реабилитационный центр существует на протяжении 27-ми лет. Здесь принимают детей начиная с рождения и до 18 лет, помощь им оказывают бесплатно в рамках системы ОСМС. Основной корпус реабилитационного центра "Ажар" находится на улице Лермонтова в Павлодаре.

А вот второй корпус сейчас законсервирован, в будущем там планируют провести реконструкцию. Кроме того, в декабре прошлого года в Павлодаре презентовали два новых реабилитационных центра для детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

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Первый центр открыли при поддержке фонда "Қазақстан халқына" для детей от 3 до 18 лет. Второй - это центр раннего вмешательства, где будут помогать малышам с рождения и до 3 лет. Здесь дети смогут получать реабилитацию курсами.

Оба центра хорошо оснащены, и учитывая, сколько детей нуждаются в помощи, их открытие было необходимо. Но есть и ложка дёгтя - все упирается в финансирование.

Ситуация патовая: центры открыли, оборудование приобрели, а работать не на что. Почему сложилась такая ситуация Baigenews.kz рассказала руководитель медорганизации и по совместительству главный внештатный реабилитолог области Фарида Туракбаева.

Где деньги

В этом году областной реабилитационный центр запросил у ФСМС финансирование в размере 900 миллионов тенге, однако получил только 250 миллионов. Что предпринять в такой ситуации, медики пока не понимают.

- Больше 20 лет существует наш реабилитационный центр. В Казахстане он единственный в своём роде. Мы бесплатно оказываем помощь детям со всей области, проводим реабилитацию независимо от того, имеет ли ребёнок инвалидность. Помогаем восстанавливаться детям после перенесённых травм, пневмоний и в послеоперационный период. У нас они получают физиолечение, массаж, есть бассейн для малышей до пяти лет, проводятся коррекционные занятия с психологами и логопедами, - рассказывает о центре Фарида Туракбаева.

При этом, несмотря на то, что государственный центр оставили без денег, для трёх частных медорганизаций финансирование нашлось. Хотя раньше они вообще не оказывали услуги по детской реабилитации. По крайней мере, отчётов об этом не подавали.

- В этом году финансирование почему-то получили частные медучреждения, которые раньше не занимались детской реабилитацией, и где нет детских реабилитационных отделений, как того требуют правила, - возмущена медработник. - Нашему центру в прошлом году выделили 308 миллионов тенге. Но тогда у нас работал только основной корпус, сейчас их - три, а общая сумма - всего 250 миллионов. Платных услуг у нас нет. И что тогда остаётся, кроме как писать письма в госорганы? Более того, в скором времени из-за нехватки финансирования, мы можем оказаться на пороге кредиторской задолженности и потерять сотрудников. Потому что людям нужно платить зарплаты.

Фарида Туракбаева пыталась прояснить ситуацию напрямую в ФСМС, где ей посоветовали участвовать в следующих конкурсах. А ещё подчеркнули - часть фамилий в списках пациентов повторяются каждый год. Хотя, что тут удивительного? При тяжёлых и хронических заболеваниях, детям требуется постоянная реабилитация.

- Мы уже выполняем план раньше, чем заканчивается месяц. Когда будут работать все три центра, станет сложнее. А работать новый центр должен: чтобы малыши после роддома не пропадали из поля зрения, чтобы после отделения катамнеза недоношенные, маловесные детки получали реабилитацию. Если вовремя начать процесс восстановления, негативных последствий будет меньше, возможно, мы предотвратим инвалидность, - считает главный внештатный реабилитолог региона.

Также она отметила: в новых центрах уже установлено оборудование, которого в регионе почти нигде нет. Глупо было бы его не использовать.

- Есть кабинет механотерапии, аппарат для иппотерапии, который имитирует верховую езду и помогает восстанавливаться детям с ДЦП. Есть костюмы, куда накачивается воздух, необходимые для реабилитации детей с различными кинезиями, нарушениями нервной системы. Есть и столы Бобота для разработки суставов. Есть специальная обувь для имитации ходьбы и другое оборудование для работы с детьми, которые не ходят, - перечисляет Фарида Туракбаева. - Нам бы работать, пользуясь всем этим, а мы не можем, потому что нет финансирования.

А точно заработает?

Во втором корпусе областного реабилитационного центра приём сейчас не ведётся, это здание бывшего противотуберкулезного санатория, расположенное почти на выезде из города. В будущем здесь хотят открыть круглосуточный реабилитационный центр для детей и взрослых.

Зданию, построенному около 50 лет назад, требуется полная реконструкция. Под замену - системы водоснабжения и водоотведения, нужно переоборудовать палаты и расширить дверные проёмы для удобства пациентов-колясочников. Туалеты и душевые тоже нужно адаптировать для людей с инвалидностью.

- У нас нет ни одного отдельно стоящего круглосуточного стационара. Особенно это важно для детей, которые живут в районах и не могут получить реабилитацию по месту жительства, - отмечает Фарида Туракбаева.

По информации управления здравоохранения, ПСД на реконструкцию здания находится в стадии разработки, документация готова на 70%, для дальнейшей разработки 30% ждут результат КТО.

Однако главного реабилитолога области это не обнадёживает. Она переживает: если уже сейчас возникли трудности с финансированием, судьба нового центра и вовсе может оказаться под вопросом.

Что же касается детских реабилитационных центров, которые презентовали зимой, пока запущен всего один из них. Подготовили помещение довольно давно, но нужно было дождаться оборудования. А вот с запуском центра раннего вмешательства возникли сложности: жители павлодарской многоэтажки выступили против. Павлодарцы решили, что именно из-за реабилитационного центра по стенам дома пошли трещины. Также жильцы были уверены: в центре собираются ставить "вредное химическое" оборудование. Из-за этого процесс подключения водоснабжения и получения заключения от санврачей застопорился.

- Трещины не имеют к нам отношения. Там же находится спортивный клуб, они проводили строительные работы, чтобы увеличить высоту потолков, чем, вероятно, нарушили конструкцию. Потому что для открытия реабилитационного центра мы не сносили стены, только увеличили дверные проёмы, выровняли полы, заменили батареи и окна. А строительный мусор, о котором говорили жильцы, остался после того, как разбирали трибуны в помещениях, где располагался суд. Также жильцы решили, что мы собираемся установить сероводородную ванну, хотя на самом деле это оборудование для бальнеотерапии. Помимо этого, установлен бассейн с водой для детей от трёх месяцев до трёх лет, поверх которого натянуты специальные плёнки для проведения массажа, - пояснила Фарида Туракбаева.

И хотя центр ещё не запустили, счета за коммунальные услуги и отопление нужно оплачивать. А это дополнительные расходы, при том, что финансов критически не хватает.

Голые числа

Свои претензии медики озвучили в одном из последних официальных обращений от руководства реабилитационного центра в адрес ФСМС: "Поданная нами заявка на 2025 год была рассчитана с учётом работы всех трёх производственных баз на Лермонтова, 59, Торайгырова, 46 и Чокина, 148 в количестве 477100 услуг на сумму 970569427,1 тенге. Однако, по итогам конкурса на оказание реабилитационных услуг нам выделено 119595 услуг на сумму 251481237,08 тенге. На сегодняшний день, выделенных средств недостаточно, почти на 20% меньше, чем в прошлом году".

В письме руководитель реабилитационного центра также отмечает, что если сейчас средства удаётся как-то распределять, в последующие месяцы план они будут выполнять всего за неделю. При этом финансов не хватит даже на выплату зарплат сотрудникам. В связи с этим медики просят законным путём оказать центру содействие с выделением недостающей для полноценной работы суммы.

В ФСМС же нам сообщили, что всего по Павлодарской области на оказание реабилитационной помощи на 2025 год выделено 2,16 миллиарда тенге.

Часть этих средств выделена именно на детскую реабилитацию. Распределили их так: на реабилитацию в круглосуточном стационаре финансирование получили областная детская больница, кардиологический центр, Экибастузская городская больница, Павлодарская горбольница №1, городская больница №3 и областная больница имени Султанова. Однако нас больше интересует финансирование, направленное на реабилитацию в рамках амбулаторно поликлинической помощи. В этом случае средства распределили между областным реабилитационным центром, поликлиникой №3 и частными - "Almaz Medical Group", ТОО "Клиника iv plus" и Павлодарской железнодорожной больницей.

Отметим, что в процессе подготовки материала редакции стало известно, что областной реабилитационный центр всё-таки получил дополнительное финансирование - ещё 100 миллионов тенге. Однако глобально ситуацию это не изменило.

Очередь не уменьшается

В Павлодарской области также работают несколько реабилитационных центров, где помогают детям с инвалидностью, подведомственных не управлению здравоохранения, а соцзащите. Таких центров три.

Первый из них - реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расположенный на проспекте Назарбаева.

Второй - центр реабилитации для детей с аутистическими расстройствами, работающий как отделение дневного полустационара. Он был открыт в 2023 году. В центре могут принимать до 120 маленьких пациентов в день, и то - в две смены, до обеда и после обеда. Ещё 240 малышей и подростков ждут своей очереди. То есть потребность в помощи значительно превышает имеющиеся ресурсы.

И это при том, что центры, находящиеся в ведении управления координации занятости и социальных программ, оказывают услуги только детям с подтверждённой инвалидностью. Детей с аутистическими расстройствами, не имеющих инвалидности, здесь не примут.

- Большая очерёдность на сегодняшний день образовалась именно в областном реабилитационном центре для детей с аутистическими расстройствами. И эта очередь постоянно растёт. Расширить центр не представляется возможным, но управление и областной акимат в курсе ситуации. Нам нужно здание площадью более 3000 квадратных метров, чтобы полностью покрыть потребность. Проводится работа по поиску соответствующего помещения, но таких в городе пока нет, - уточнила Алия Рахимова, замруководителя профильного управления.

Из очереди дети выбывают в основном по двум причинам - по возрасту или из-за переезда. При этом список постоянно пополняется новыми фамилиями - тех ребят, кому недавно диагностировали РАС. Значит, без увеличения площадей очередь точно не сократится.

Также есть третий центр, где оказывают помощь детям с психоневрологическими патологиями. Постоянно здесь могут находиться 50 пациентов, также в центре открыли отделение дневного пребывания на 18 мест.

Мнение родителей

Как эту ситуацию видят родители особенных детей, рассказала председатель общественного фонда "Алтын Бата" Евгения Стельвага. Она уверена: помощь должна быть более доступной. И речь не про большие реабилитационные центры, а про центры дневного пребывания, разбросанные по всему городу. Только тогда родители "особят" смогут работать, оплачивать ребёнку терапию и не будут сутками заперты в четырёх стенах.

Сейчас центр дневного пребывания, не считая частных, в городе один - на Джамбульской. Но центр работает в два потока - до обеда и после обеда, поэтому тут нельзя оставить ребёнка под присмотром специалистов на целый день. Только на четыре часа, а если малыш или подросток с аутизмом не может успокоиться, родителей попросят забрать его ещё раньше. Поэтому руки у родителей все равно связаны: никто не примет в штат сотрудника, готового работать по три часа в день.

- У нас часто не принимают в расчёт, что есть два понятия - абилитация и реабилитация. Реабилитация - это восстановление. Например, после инсульта. Когда пациенты возвращают утраченные навыки - речь, ходьбу, работу кистей рук. А вот абилитация - приобретение навыков, которых раньше не было. Это относится и к деткам с аутизмом, и к деткам с умственной отсталостью, - говорит Евгения Стельвага.

В реабилитационных центрах дети получают помощь курсами, но одного раза в год недостаточно. Результаты даёт регулярная работа. Общественница и мама особенного ребёнка Евгения Стельвага считает: в идеале, реабилитационные центры должны быть подведомственны управлению здравоохранения. Тогда терапию будет дополнять медикаментозная поддержка.

- А чтобы родители могли работать, нужны центры дневного пребывания. Причём они должны быть небольшими и в шаговой доступности. Это не должен быть один большой комплекс в центре города или наоборот - на окраине, чтобы возить туда детей с пересадками. Лучше открыть мини-центры в каждом микрорайоне, - уточнила Евгения Стельвага. - Об этом даже говорил Президент в одном из своих выступлений. Но, к сожалению, в Павлодаре до сих пор острая нехватка центров дневного пребывания. И если с малышами еще работают частные центры, частично закрывая потребность, то после 18 лет ребята с инвалидностью сидят дома, в четырёх стенах.

Другая проблема - кадры. Квалифицированные логопеды и психологи в Павлодаре есть, но они предпочитают работать в частных центрах, где зарплаты вдвое выше, а нагрузка меньше. И далеко не все семьи, воспитывающие особенных детей, могут позволить себе такие занятия.

Кроме того, по закону в штате центров дневного пребывания после введения лицензирования должны числиться медработники - врачи и медсестры. Но медицинских процедур там не оказывают. Куда больше нужны дополнительные ставки логопедов и тьютеров.

- В нашем регионе проживают 29,5 тысячи инвалидов, детей с инвалидностью в городе - около 3900. И если раньше эта цифра росла за счёт детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то последние несколько лет она увеличивается за счёт "ментальщиков". То есть строительство нового реабилитационного центра не решит всех проблем. Здорово, что на него выделяют деньги из республиканского бюджета. Но он предназначен конкретно для опорников, - добавляет председатель общественного фонда "Алтын Бата".

Также существуют и законодательные ограничения, мешающие качественной реабилитации.

- В силу состояния здоровья некоторые дети так просидят всю жизнь в четырёх стенах. И это тоже неправильно. Нужно менять законодательство. Например, ещё в советское время был принят приказ, что дети и взрослые с диагнозом эпилепсия не могут посещать реабилитационные центры или отделения дневного пребывания. Однако на тот момент не было таких препаратов, как сегодня - регулярный приём которых позволяют купировать приступы, и человек находится в стабильной ремиссии, - отмечает Евгения Стельвага.

Сейчас, ко всему прочему, родители и общественники обеспокоены ситуацией с финансированием центров на Лермонтова, Торайгырова и Чокина.

Родителям тоже нужна помощь

Говоря о помощи особенным детям, нельзя исключать из этой цепочки родителей. Чтобы развивать, социализировать и лечить "особят", общаться с чиновниками и оформлять документы, мамам и папам нужна психологическая поддержка. Иначе можно "сломаться".

- Есть моменты, когда родителям особенно нужна помощь. Это момент принятия диагноза, момент выбора образовательного учреждения для ребёнка, пубертатный период, период взросления, когда требуется признание недееспособности через суд. Все это очень сложно. Да, пока ребёнок взрослеет, мы смиряемся со своей ролью и, по сути, с потерянной жизнью. Но тем не менее, я считаю, что на всех этапах родители должны получать психологическую поддержку - ни разово, ни раз в пять лет, попав в социальный проект. Это важно, потому что мама особенного ребёнка, как никакая другая мама, должна быть ресурсной, - объясняет Евгения Стельвага.

Сейчас такую помощь оказывает Фонд "Алтын бата" при поддержке управления информации и общественного развития.

"Самал" закроют?

После того, как особенные дети вырастают, их родителям становится ещё сложнее. Да, некоторые ребята научатся жить со своим диагнозом, смогут найти работу, построить семью, но далеко не все. Часть из них и после 18 лет останутся "детьми", нуждающимися в постоянной заботе. Однако центров дневного пребывания для них ещё меньше. И это огромная проблема.

Фото автора.

В Павлодаре на протяжении 30 лет работал центр "Самал" - старейший реабилитационный в городе, где помощь и общение находили дети и взрослые с инвалидностью. При этом своего здания у "Самала" не было. Работал он в здании бывшего детского сада, который получил в доверительное управление ещё 12 лет назад. После чего с "Самалом" просто заключали дополнительные соглашения.

В итоге в этом году центр не смог получить лицензию. А значит, и работать с ним в рамках госсоцзаказа местные власти больше не могут. А ещё здание было решено капитально отремонтировать: сделать его более доступным, установить лифты, привести помещения в порядок. В связи с этим подопечных центра ошарашили новостью: "Самал" должен освободить здание, а детей временно распределят в другие учреждения. Среди родителей началась паника.

Так, Людмила Чумакова ради "Самала" 12 лет назад переехала в Павлодар из Экибастуза — с одной сумкой и дочерью-подростком. В Экибастузе реабилитационные центры отказывались принимать ребёнка: слишком тяжёлый диагноз - микроцефалия головного мозга. Сейчас девушке 25 лет, но развита она как годовалый малыш. Не говорит и не ходит.

- У моего ребёнка очень тяжёлый диагноз, в Экибастузе её никуда не брали. Мы были заперты в четырёх стенах. А когда ты молода, хочется реализоваться, работать, помогать своему ребёнку, - рассказывает Людмила Чумакова.

В "Самале" девочку приняли. Приняли и саму Людмилу - устроили социальным работником. В "Самале" ей доверили группу, где помогают тяжёлым, лежачим детям. Существовала она до сих пор.

Перед тем, как подопечным и сотрудникам объявили о закрытии центра на ремонт, в группе было 9 детей. Четверо - старше 18 лет, в их числе и дочка Людмилы. У таких детей часто случаются судороги, поэтому кровати в группе расставили так, чтобы было видно всех.

- Это стресс не только для нас, но и для детей. Хоть у них и низкий интеллект, они привыкают друг к другу, у них тут развлечения, друзья. Хоть и тяжёлые заболевания, у ребят все равно есть чувства, привязанности. Сидя дома, они будут "сходить с ума", - объяснила Людмила Чумакова, узнав о предстоящем ремонте.

Родителям тогда объяснили: после ремонта проведут тендер, "Самал" может его выиграть. А может и не выиграть. Многих такая новость привела в ужас. Дело в том, что в отличие от других центров, куда берут детей, способных себя обслуживать, "Самал" принимает даже самых тяжёлых. Это дети с инвалидностью первой группы. Неходячие, не говорящие, полностью зависимые от взрослых.

Владимиру Шилову 22 года, но он словно ребёнок. К тому же, молодой парень не видит - у него атрофия зрительного нерва. Володя ориентируется на слух. Когда рядом чужие люди, впадает в панику. Центр он посещает с пяти лет, то есть - большую часть своей жизни. Благодаря этому мама парня может работать и зарабатывать на жизнь. Очень помогает в воспитании внука бабушка - Любовь Беспалова, ей уже 66 лет.

- Наши дети не говорят, не могут выразить свои мысли, ходят в памперсах. За ними нужен постоянный уход - как за тяжело больными людьми. Даже в "Альрами", который посещают ребята с инвалидностью после 18 лет, таких подопечных нет. Там они могут сами себя обслуживать. А мой внук живёт на слух, долго привыкает к новой обстановке, случаются панические атаки, - рассказала Любовь Беспалова.

Всего же в последнее время центр посещали 96 подопечных. Из них 45 – старше 18 лет. В основном это дети и взрослые с диагнозом ДЦП, ЗПР и психохроники.

Что дальше

Сейчас "Самал" не работает: закрытие получилось скандальным. И причина не только в отсутствии лицензии. Руководителя старейшего реабилитационного центра обвинили в мошенничестве. Прокуроры сообщили, что она незаконно брала плату с родителей детей-инвалидов - 17 тысяч тенге в месяц.

В центре с обвинениями не согласились, заверив, что все деньги шли на нужды детей. Часть родителей были согласны, но некоторых положение дел не устроило.

- Какая-то родительница сообщила, что в "Самале поборами занимаются. Но поборов у нас не было. Мы сами помогали "Самалу", потому что знали, что денег на все не хватает, - рассказала Людмила Чумакова.

А вот у надзорников мнение другое. Подробную информацию интересах следствия разглашать не стали, но общий размер ущерба озвучили - более 7 миллионов тенге.

- Установлено, что руководитель центра заключал мнимые договора, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру за предусмотренные за счёт бюджетных средств услуги. На сегодняшний день законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесён ущерб в размере 7,6 миллиона тенге. По факту мошенничества управлением полиции Павлодара начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия, - заявили прокуроры ещё месяц назад.

Но что с этого родителям, особенных детей? Со своей стороны аким региона успокоил их, сообщим, что о закрытии центра речь не идёт. Асаин Байханов пообещал, что здание сохранит своё функциональное назначение для детской реабилитации. Но подчеркнул, что ремонт все равно необходим, а администрация "Самала" ранее неоднократно уведомлялась о необходимости оформления лицензии с приведением в соответствие минимального штатного норматива и материально-технического оснащения.

На данный момент часть подопечных, как и обещали областные власти, распределили по другим учреждениям - от областного психоневрологического центра до дома престарелых. Но страхи родителей не были беспочвенными. Для многих из воспитанников "Самала" альтернативы центру просто не нашлось: их не приняли.

В сложном положении оказались и сотрудники центра. Из 60 человек 10 имеют инвалидность, они сами - бывшие воспитанники "Самала". Теперь молодые люди не могут устроиться на работу, потому что далеко не все работодатели готовы принять на работу человека с диагнозом.

Вернётся ли все на круги своя после ремонта, пока не ясно. Но в конкурсе на работу в привычных стенах "Самал" сможет поучаствовать, если приведёт документы в порядок.

Поручение Президента

На сегодняшний день в Павлодарской области сотни детей нуждаются в постоянной реабилитации. Помощь, оказанная вовремя, снижает инвалидизацию, уменьшает потребность в постоянном уходе и даёт родителям возможность работать. Однако система не совершенна. Государственный центр с многолетним опытом остался без финансирования, тогда как частные - получают деньги из бюджета. Новые центры не могут запустить. Очереди растут. При этом в регионе немало хороших специалистов, которые горят своим делом, но изменить ситуацию не могут.

Шанс, что на проблему обратят больше внимания появился после выступления Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае в этом году. Напомним, Глава государства поручил в каждом областном центре создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. До конца следующего года первые пять новых центров откроются в Актобе, Атырау, Кокшетау, Шымкенте и Талдыкоргане.

Также президент страны подчеркнул: в Казахстане каждый особенный ребёнок должен иметь возможность получить полноценное образование. До конца года поручено разработать новый Закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями.