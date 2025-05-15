Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в ходе обсуждения нового законопроекта о профилактике правонарушений в Мажилисе признал, что в Казахстане остро ощущается дефицит инспекторов по делам несовершеннолетних (ИДН) для работы в школах, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, из-за нехватки кадров один инспектор обслуживает сразу несколько учебных заведений — обычно 2–3 школы.

"Дело не в отсутствии компетенций — они есть. Но количество школ и подростков растёт быстрее, чем кадровый ресурс. Мы были вынуждены сократить число школьных инспекторов, чтобы довести до нормы численность территориальных", — пояснил Лепеха.

Вице-министр отметил, что назначить по одному инспектору в каждую школу пока невозможно из-за ограниченного финансирования и необходимости расширения штата.