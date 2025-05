На базе Satbayev University состоялось торжественное открытие Института исследований и инноваций CityU (CityUHK Institute of Research and Innovation – CIRI). Это первый в Казахстане научно-образовательный институт, созданный совместно с Городским университетом Гонконга (City University of Hong Kong) в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Новый институт станет площадкой для трансграничного научного сотрудничества и подготовки кадров мирового уровня. Это первый филиал CityU, созданный за пределами Китая. На данный момент к учёбе в нём приступили 100 казахстанских студентов.

"Открытие филиала зарубежного университета в Satbayev University – часть масштабной программы Министерства науки и высшего образования РК, которая направлена на повышение качества образования и научных исследований в Казахстане. Благодаря поддержке государства казахстанские студенты получат возможность получать образование мирового уровня в научных центрах мирового уровня, таких как CityU", – подчеркнул ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

В торжественной церемонии также приняли участие вице-министр МНВО РК Динара Щеглова, заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, генеральный консул КНР Цзян Вей и другие официальные лица.

"Сегодня мы не просто открыли филиал, мы создаем основу для подготовки глобальных лидеров и учёных-новаторов, способных решать фундаментальные задачи всего человечества и способствовать процветанию как Казахстана и Гонконга, так и всего мирового сообщества", – отметил председатель Совета директоров CityU Майкл Нгай.

В этот же день подписан меморандум между Satbayev University и CityU о запуске совместной программы двойного диплома PhD – это первое подобное соглашение между университетом Казахстана и ведущим зарубежным вузом, входящим в топ-100 университетов мира.

CityU – один из самых быстрорастущих молодых исследовательских университетов мира, в короткие сроки завоевавший 62 позицию в рейтинге QS и 78 место в рейтинге Times Higher Education. Согласно данным Стэнфордского университета, более 170 преподавателей CityU входят в топ самых цитируемых учёных мира.

Согласно ранее подписанному соглашению о стратегическом партнёрстве между двумя университетами запущены двудипломные образовательные программы по Material Science (материаловедение), Computer Science (компьютерные науки с фокусом на искусственный интеллект) и Civil Engineering (гражданское строительство) в формате "2+2" для бакалавриата и "1+1" для магистратуры.

Обучение в филиале дает возможность студентам Satbayev University учиться полностью на английском языке в рамках государственного гранта Министерства науки и высшего образования РК. Первые 2 года обучения бакалавров проходят в Алматы, оставшиеся 2 года в Гонконге, а участники программы PhD получат уникальную возможность стажироваться в ведущих лабораториях мира вместе с мировыми исследовательскими командами во время обучения в Гонконге.