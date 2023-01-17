open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Один из самых быстрых велосипедистов в мире подписал контракт с Astana Qazaqstan
instagram.com/markcavendish Сегодня, 21:55
94
Сегодня, 21:55
94
Фото: instagram.com/markcavendish

Один из самых быстрых велосипедистов в мире подписал контракт с Astana Qazaqstan

Британской гонщик Марк Кавендиш подписал контракт с велокомандой Astana Qazaqstan, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмену 37 лет. Он неоднократно становился чемпионом мира на треке, одержал ряд побед на шоссейных гонках. Имеет специализацию спринтера.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Astana Qazaqstan Team (@astanaqazaqstanteam)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #велоспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:55
94
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх