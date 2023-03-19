main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной
championat.com Сегодня, 15:31
312
Сегодня, 15:31
312
Фото: championat.com

Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь посетил матч лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Отмечается, что во время полуфинальной игры "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США) один из самых богатых людей планеты болел за Рыбакину.

Казахстанка уверенно победила первую ракетку мира Игу Швентек (6:2, 6:2) и вышла в решающий поединок, где сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Отметим, что ранее Билл Гейтс был замечен на трибунах во время выступления Рыбакиной на Australian Open-2023.

Финал Рыбакиной с Соболенко состоится утром 20 марта и начнется не раньше 02:00 по астанинскому времени.

Фото: пресс-служба телеканала "Qazsport"

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Елена Рыбакина #Билл Гейтс
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:31
312
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх