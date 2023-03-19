Один из самых богатых людей мира оказался болельщиком Рыбакиной

Фото: championat.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь посетил матч лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Отмечается, что во время полуфинальной игры "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США) один из самых богатых людей планеты болел за Рыбакину.

Казахстанка уверенно победила первую ракетку мира Игу Швентек (6:2, 6:2) и вышла в решающий поединок, где сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Отметим, что ранее Билл Гейтс был замечен на трибунах во время выступления Рыбакиной на Australian Open-2023.

Финал Рыбакиной с Соболенко состоится утром 20 марта и начнется не раньше 02:00 по астанинскому времени.

Фото: пресс-служба телеканала "Qazsport"