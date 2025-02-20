В Катон-Карагайском районе с 5 января этого года госорганы района перешли на другой режим работы. Они открываются и закрываются на час раньше прежнего, обед также перенесён, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает yk.kz, люди вернули себе световой час, о чём мечтают жители остальных районов области.

В декабре прошлого года в район приезжала группа руководителей региональных управлений, которая провела встречи в 18 населенных пунктах. В ходе встреч обсуждалась возможность переноса начала рабочего дня на 08:00 утра.