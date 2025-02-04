С 5 февраля в Казахстане закроют пункт пропуска через границу с Узбекистаном - "Жибек Жолы", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с закрытием узбекской стороной для завершения строительства пункта пропуска "Гишт-Куприк" на 4 месяца, с 5 февраля также закрывается пункт пропуска "Жибек Жолы" на казахстанской стороне", - сообщили в Комитете госдоходов.

Гражданам, пересекающим границу через эти пункты пропуска в пешем порядке и на транспортных средствах для личного пользования, необходимо пересмотреть маршруты.

Пешеходный переход будет осуществляться через пункты пропуска "Капланбек", "Б.Конысбаева" и контрольно-пропускные пункты "Сырдарья" и "Целинный".

Перемещение грузовых автотранспортных средств будет осуществляться через пункты пропуска "Б.Конысбаева", "Атамекен", "Казыгурт" и "Тажен".



Перемещение железнодорожного транспорта - через железнодорожные пункты пропуска "Сарыагаш" и "Бейнеу".