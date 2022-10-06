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Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки
Пункт пропуска "Казыгурт" не будет работать с 6 до 7 октября, передает BaigeNews.kz.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана совместно с пограничной службой КНБ информирует, что с 09:00 часов 6 октября до 09:00 часов 7 октября пункт пропуска "Казыгурт" (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска "С.Наджимов" (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств в связи с проведением Акционерным обществом "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств.
Другие пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
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