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  • Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки
bookatour.me Сегодня, 00:17
157
Фото: bookatour.me

Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки

Пункт пропуска "Казыгурт" не будет работать с 6 до 7 октября, передает BaigeNews.kz.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана совместно с пограничной службой КНБ информирует, что с 09:00 часов 6 октября до 09:00 часов 7 октября пункт пропуска "Казыгурт" (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска "С.Наджимов" (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств в связи с проведением Акционерным обществом "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств.

Другие пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

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#Узбекистан #Казахстан #граница
Журналист
Сегодня, 00:17
157
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