Один из подозреваемых в покушении на убийство Садыкова сам пришёл в полицию — Генпрокуратура

В Генпрокуратуре высказались по поводу покушения на жизнь казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве подчеркнули, что по факту покушения на убийство, которое имело место 18 июня в Киеве, зарегистрировано уголовное дело.

"Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление. Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению. 21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления", — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается также, что второго подозреваемого — Каратаева объявили в розыск. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения казахстанцев, принявших активное участие в противопаводковых мероприятиях, сделал заявление касательно покушения на казахстанского журналиста в Киеве.