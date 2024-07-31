Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб при обстреле в Тегеране. Об этом 31 июля сообщило агентство Tasnim, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"Сегодня утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро Исламского сопротивления организации ХАМАС, в результате которого он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Позднее Tasnim сообщило, что Хания и его телохранитель погибли при попытке нападения на президента Ирана во время церемонии инаугурации. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Заместитель политбюро ХАМАС уже заявил, что убийство Хании было "трусливым актом", который не останется без ответа.